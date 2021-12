San Marino celebra Santa Barbara: fulcro della cerimonia al Piano dei Mortai e alla Prima Torre I Vigili del Fuoco di Rimini ricordano i caduti in servizio

Una serie di colpi di cannone, per scandire le fasi della cerimonia: a spararli gli uomini della compagnia di artiglieria della Guardia di Rocca, dal Piano dei Mortai. E' uno dei momenti più significativi della giornata del 4 dicembre: si omaggia Santa Barbara, patrona di artiglieri, marinai, genieri e vigili del fuoco. All'evento hanno preso parte, in mattinata, i Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, accompagnati dal segretario di Stato alla Finanze, Marco Gatti. Ad accoglierli c'erano i vertici delle Milizie. Dopo il saluto, l'ingresso all'interno delle fortificazioni della Prima Torre, poi nella cripta dedicata proprio a Santa Barbara dove si è svolta la celebrazione religiosa, come da tradizione. La Santa è considerata la protettrice dai fulmini e dalle morti improvvise e violente. Da lei prendono il nome i magazzini dove vengono conservati i materiali esplosivi.

A Rimini, il Comando dei Vigili del Fuoco ricorda i propri caduti in servizio, con la deposizione delle corone di alloro vicino ai monumenti ad essi dedicati all'interno delle caserme. Poi la messa celebrata a Cattolica.

