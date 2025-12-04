San Marino celebra Santa Barbara. Fulcro della cerimonia Piano dei Mortai e Prima Torre

Colpi di cannone al Piano dei Mortai: San Marino festeggia Santa Barbara. Prendono parte alla cerimonia i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli accompagnati dal Segretario per l'Istruzione Teodoro Lonfernini. Ad accoglierli i vertici delle milizie, protagoniste di questa giornata. La storia di martirio di Santa Barbara è infatti simbolo di coraggio, fede e serenità di fronte al pericolo, anche quando non c'è alcuna via di scampo. È ciò che affrontano soldati, artificieri, marinai e vigili del fuoco, di cui è patrona. Tradizione e leggenda si fondono: istruita segretamente alla religione cristiana, Barbara rifiutò di sposarsi. Il padre furente la fece processare e condannare a morte. La uccise lui stesso, ma fu punito: un fulmine si abbatté su di lui uccidendolo. Da allora Santa Barbara viene invocata contro il fulmine e i pericoli del fuoco. Dopo il saluto, l'ingresso nella cripta dedicata alla santa, dove si è svolta, come da tradizione, la celebrazione religiosa.







