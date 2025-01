CITTADINZA ATTIVA San Marino chiama i cittadini: come entrare nella "Consulta per la partecipazione dell’utenza" Aperto il bando per tre membri: un’occasione per migliorare i servizi pubblici e rappresentare la voce della comunità nell'organo consultivo

Una nuova opportunità per contribuire al miglioramento della vita pubblica e alla trasparenza amministrativa di San Marino. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha emesso un bando pubblico per la nomina di tre membri della "Consulta per la partecipazione dell’utenza", organo consultivo istituito per favorire il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione.

La Consulta, regolata dal Decreto Delegato n. 129/2017, finora disatteso per mancanza di candidati, si propone di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, residenti e associazioni per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. È composta da rappresentanti della cittadinanza, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni datoriali e delle libere professioni, e si riunisce almeno quattro volte all’anno.

Possono candidarsi tutti i cittadini o residenti iscritti nelle liste elettorali o che risiedano a San Marino da almeno tre anni. Le domande, corredate dell’apposito modulo disponibile sul sito della Segreteria di Stato, devono essere presentate entro il 14 febbraio 2025.

La selezione avverrà tramite sorteggio pubblico presso il Palazzo Pubblico, garantendo il rispetto della parità di genere. I nominativi dei membri scelti saranno comunicati entro sette giorni dalla nomina e pubblicati ufficialmente sul sito della Segreteria. Per ulteriori dettagli e modulistica, è possibile contattare la Segreteria di Stato agli Interni al numero 0549.882425 o via email all’indirizzo segreteria.interni@gov.sm.

Scarica il bando

File allegati Scarica il BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DI MEMBRO DELLA CONSULTA PER LA PARTECIPAZIONE DELL’UTENZA

