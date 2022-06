San Marino: chiuso il reparto Covid, un ricovero in terapia intensiva

Dati sulla situazione a San Marino in elaborazione, ma intanto la notizia della chiusura del reparto Covid all'Ospedale di Stato. L'unico paziente, risultato positivo, è infatti ricoverato in terapia Intensiva. Sotto i 100 le persone al momento che hanno contratto il virus, mentre non ci sono quarantene in corso.

In Italia sono poco più di 28.000 i nuovi contagi, 70 i decessi. Netto calo del tasso di positivà che scende dal 20% al 12%. 219 i ricoverati in terapia intensiva, nei reparti ordinari 111 ricoveri in meno rispetto ieri.