ANNIVERSARIO San Marino - Cina "sotto lo stesso cielo": le tappe salienti di 50 anni di amicizia

50 anni di amicizia e fiducia reciproca tra San Marino e Cina attraverso le immagini – sia storiche che più recenti, - insieme alle testimonianze dei protagonisti. Relazioni avviate a Parigi il 6 maggio 1971 – ricorda Guido Samarani, docente di storia della Cina presso l'Università Ca' Foscari, Venezia – con lo stabilimento ufficiale dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. La piccola Repubblica diventò uno dei primi Stati europei a farlo; data che va dunque vista in modo duplice, bilaterale e multilaterale, segnando l'uscita della Cina di allora dall'isolamento internazionale e l'avvio di una stagione di disgelo nei rapporti con l'Occidente. Un riconoscimento – come si evince dai carteggi - che a fine anni '60 appariva ancora troppo rivoluzionario: “pensate infatti – fa notare Marica Mazzotti, esperta di pubbliche relazioni con la Cina – cosa poteva significare allora l'apertura di una Ambasciata in un'area completamente consacrata alla Nato”. Un passaggio quindi a cui si arrivò non appena i tempi furono abbastanza maturi, segnando il punto più alto di politica estera per San Marino come Stato sovrano. Da lì seguirono intese esemplari come l'accordo per espresso volere della Cina, con cui si stabilì la reciproca abolizione dei visti di ingresso della cui stesura si occupò nel 1985 l'Ambasciatore e attuale Presidente di Rtv, Pietro Giacomini, in veste di Direttore del Dipartimento Affari Esteri.

Sono solo alcune delle tappe fondamentali di 50 anni di storia comune. Questa sera alle 21.15 la San Marino Rtv proporrà uno speciale tg dedicato proprio alle iniziative del 50° anniversario dei rapporti tra i due Paesi: in apertura un approfondimento in studio con le interviste di Gianmarco Morosini al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e all'Ambasciatore cinese Li Junhua.

