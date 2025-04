San Marino, cinque nuovi parcheggi per il Centro Sanitario di Città

La Giunta di Castello di Città in un comunicato stampa annuncia l'assegnazione di cinque nuovi parcheggi riservati agli assistiti del Centro Sanitario di Città, situato presso il Palazzo SUMS. Il risultato è frutto della collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Azienda per i Lavori pubblici, e risponde alle numerose segnalazioni dei cittadini che lamentavano difficoltà nel trovare sosta vicino alla struttura.

"Favorire l'accesso ai servizi sanitari per anziani e persone con difficoltà motorie era una priorità", sottolinea la Giunta, che ha promosso il progetto con determinazione. Dopo un confronto tecnico con le autorità, si è arrivati a una soluzione concreta, migliorando la qualità della vita dei cittadini più fragili.

La Giunta ringrazia le istituzioni coinvolte e invita al rispetto della destinazione dei parcheggi, ribadendo l'impegno continuo per il benessere della popolazione.