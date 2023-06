San Marino Città: chiusi i parcheggi P6 e P7 per lavori di riqualificazione

Partiti ieri sera, a San Marino Città, i lavori di riqualificazione delle Vie Maccioni e Zani. Come comunicato dall'Azienda per i Lavori Pubblici, per tutta la giornata di oggi non sarà possibile accedere ai due parcheggi P6 e P7 mentre sarà garantito l’accesso al Centro storico da Via Gino Zani. Per la giornata di oggi è stato istituito il senso unico alternato su Via Paolo Terzo per consentire agli autorizzati l’accesso al Centro Storico da Piazza Sant’Agata.

"Salvo imprevisti, - avverte l'azienda - si conta di riaprire la circolazione a tutte le aree già a partire dal primo pomeriggio di mercoledì". La Direttrice AASLP Giuliana Barulli ringrazia le associazioni di categoria e i vari interlocutori del Centro Storico per la preziosa collaborazione prestata “che ci ha consentito – scrive - di programmare al meglio i lavori al fine di arrecare il minor disagio”.