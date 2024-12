San Marino Città: la Giunta sollecita risposte sull'occupazione di Piazza della Libertà

La Giunta di Castello di San Marino Città ha chiesto chiarimenti al Governo in merito alle autorizzazioni per gli spazi esterni occupati su Piazza della Libertà. Nonostante ripetuti solleciti e conferme di enti competenti sulla mancanza di alcuni passaggi autorizzativi, la Giunta lamenta di non aver ricevuto risposte, ad eccezione dell’esercente interessato che ha dichiarato di possedere regolare concessione.

La Giunta ha preso atto di un protocollo generico fornito dall’esercente, ma senza dettagli chiari sull’origine e sull’ufficio responsabile dell’autorizzazione. Ribadendo il dovere delle istituzioni di vigilare sul rispetto delle normative e degli interessi collettivi, la Giunta sollecita il Congresso di Stato a rispondere formalmente alla lettera inviata, al fine di verificare la correttezza procedurale e garantire la tutela degli spazi di pubblica utilità.