San Marino Città piange la scomparsa della maestra Amabile Ugolini

Si è spenta oggi Amabile Ugolini, figura molto amata a San Marino per il ruolo di maestra che ha svolto per tutta la vita e non solo. Si deve ad una sua idea l'asta di alberi di Natale artistici con cui la Sums femminile, poche settimane fa ha raccolto somme per i meno fortunati.

Una vita spesa per l'educazione dei più piccoli che, ormai adulti, in tanti la ricordano con affetto in queste ore sui social. Tra questi il Capitano di Castello Alberto Simoncini. "Una chiamata che non avrei mai voluto ricevere… - scrive su Facebook - e che è arrivata troppo in fretta. Amabile, ti porterò nel cuore per sempre. Grazie per tutti gli insegnamenti, per le nostre chiacchiere domenicali, per le telefonate e per l’amore che hai sempre avuto verso di me. Grazie per la tua presenza, per il tuo costante supporto in Giunta e nei consigli di vita e per ogni gesto d’affetto. Donna unica e rara, dalla bontà infinita. Ti ricorderò sempre sorridente, con le mani impegnate nei tuoi fantastici lavori e nel preparare gli alberelli di Natale, pronta a donare gioia a chi ti stava accanto. Arrivederci cara Amabile. Da oggi hai finalmente posto fine alle tue sofferenze, ma resterai per sempre viva nei miei ricordi e nel mio cuore".

La Giunta di Castello di San Marino Città esprime cordoglio per la scomparsa di Amabile, moglie del consigliere Marino Gualtieri. "In questo momento di grande dolore - si legge in un messaggio - esprimiamo a Marino, ai figli e a tutta la famiglia la nostra più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze, unendoci al loro lutto con affetto e partecipazione".



