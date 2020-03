San Marino: code a Dogana per i controlli, chiusi gli accessi secondari

Questa mattina si è fermata una lunga coda sulla Superstrada, poco prima dell'ingresso principale a San Marino, a Dogana. Questo, assieme a quelli di Gualdicciolo, Faetano, Cerbaiola e Chiesanuova, sono infatti gli unici varchi aperti. Presidiati da Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, con l'ausilio dei Corpi Militari volontari, vengono controllati tutti i mezzi, sia in entrata che in uscita, per accertare che lo spostamento sia consentito. Per velocizzare le operazioni, è stato raccomandato di precompilare l'apposito modulo di autocertificazione, tranne nella parte relativa alla data, l'ora, e il luogo della verifica.