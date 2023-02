SANITÀ San Marino: col robot chirurgico eseguito intervento al pancreas Dottor Landolfo: "Un risultato che ci consente oggi di poter assicurare ai nostri concittadini le stesse cure di alto livello, che in Italia sono garantite, ma solo in pochissimi centri”

Eseguito con successo, all'ospedale di San Marino, un complesso intervento di chirurgia robotica, durato diverse ore, per l’asportazione di un tumore del pancreas in un paziente 60enne. A compierlo un team guidato dal professor Elio Jovine e dal dottor Giovanni Landolfo.

Il robot “Da Vinci”, sottolinea l'Iss una nota, è un sistema chirurgico robotico che utilizza bracci meccanici controllati da un operatore e inoltre fornisce una visuale ingrandita e tridimensionale del sito operatorio e contemporaneamente una maggiore precisione e un migliore controllo delle manovre di dissezione, rispetto alla tecnica laparoscopica tradizionale. Il decorso è stato molto buono e dopo 9 giorni, il 60enne sammarinese è stato dimesso dall'Ospedale.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottima riuscita dell’intervento – dichiara il dottor Landolfo – e anche del fatto che dopo una settimana da quando abbiamo iniziato a impiegare il robot ‘Da Vinci’ a San Marino, sia stato possibile portare a termine con successo, una procedura di duodenocefalopancreostomia tecnicamente molto complessa. E questo risultato, confermato dall’ottimo decorso post operatorio del paziente, ci consente oggi di poter assicurare ai nostri concittadini le stesse cure di alto livello, che in Italia sono garantite, ma solo in pochissimi centri”.

