San Marino: collaborazione al più ampio livello istituzionale con il Regno Unito Oggi un nuovo passo in avanti, con gli incontri in Repubblica di una delegazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare britannico. A breve la visita ufficiale di Theresa May

Pochi giorni fa la visita di Jeremy Hunt; la prossima settimana sarà la volta, addirittura, della ex Primo Ministro Theresa May. Già sul Titano, invece, una delegazione britannica del Gruppo di Amicizia Interparlamentare. A guidarla Andrew Rosindell, che nel corso dell'udienza reggenziale ha sottolineato i punti in comune fra i due Paesi: il sostegno alla libertà, alla democrazia; l'essere liberi di decidere il proprio destino. Presenti esponenti del Governo e consiglieri sammarinesi del Gruppo di Amicizia; in agenda la prima sessione di lavori in presenza.

[Banner_Google_ADS]



Anche questa volta in lingua inglese, come segno di cordialità, l'intervento dei Capi di Stato; che, ricordando gli effetti della pandemia, hanno sottolineato come la presenza della delegazione sia uno “stimolo positivo di ripresa e ritorno alla normalità”. L'obiettivo è allora portare le relazioni ad un altro livello. Insieme ai 5 parlamentari, infatti, anche imprenditori britannici. Come Dominic Johnson, che ha rimarcato le opportunità, per San Marino, rappresentate dal settore dei servizi finanziari; in particolare l'ambito della blockchain e delle criptovalute. Rosindell, Johnson – e altri due imprenditori, che hanno contribuito alla promozione della Repubblica all'Estero - sono stati insigniti questa mattina, dal Segretario Beccari, dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.

A rendere possibile questa visita anche l'impegno del Console Bragagni e dell'Ambasciatrice Marchetti. A chiudere la giornata l'incontro fra i parlamentari del Regno Unito ed una delegazione dell'Esecutivo sammarinese. Allo studio, infatti – nell'attuale era post-Brexit -, collaborazioni in ambito sanitario, commerciale, turistico, culturale e finanziario.

Nel servizio le interviste a Andrew Rosindell (Presidente Gruppo di Amicizia Interparlamentare con San Marino), Luca Beccari (Segretario di Stato Esteri) e Dominic Johnson (imprenditore)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: