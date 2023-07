DROGA San Marino: coltiva orto di marijuana a casa, denunciato dalla Gendarmeria

San Marino: coltiva orto di marijuana a casa, denunciato dalla Gendarmeria.

Aveva un orto di marijuana illegale nella sua abitazione, ma è stato scoperto dalla Gendarmeria. I militari sono intervenuti lunedì scorso nella casa di un cittadino maggiorenne residente in territorio sammarinese, mettendo le piante sotto sequestro. Il residente aveva in casa decine di esemplari sia in vaso che piantate nel terreno, oltre a una piccola quantità di marijuana già essiccata e conservata in casa. Per lui è scattata la denuncia, in stato di libertà, all'Autorità Giudiziaria.

