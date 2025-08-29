EVENTI San Marino Comics, al via il festival del fumetto. Tre giorni di spettacoli, musica e giochi fino a domenica Questa sera si esibirà a Campo Bruno Reffi Mauro Repetto, cofondatore degli 883

È iniziato il San Marino Comics, la dodicesima edizione ha trasformato il centro storico in un mondo incantato. Il tema scelto quest'anno è infatti è whisper (sussurro), ispirato alle fiabe dei fratelli Grimm. Quel sussurro unisce ogni racconto dal bosco silenzioso di Cappuccetto Rosso, al bacio dolce che risveglia Biancaneve. Un programma ricco di eventi e tante novità, a partire dalla Cittadella delle Meraviglie alla Cava antica con un palco dedicato ai talk sul fumetto e sui cosplay. Poi spettacoli di vampiri e zombie, e giochi con i mattoncini più amati al mondo. Grande attesa per gli ospiti famosi come il produttore televisivo Giuseppe Pedersoli, il figlio di Bud Spencer, l'influencer appassionato di fumetti Giovanni Zaccaria e il cofondatore degli 883 Mauro Repetto a Campo Bruno Reffi. "Ho ascoltato con molta attenzione il tema Whisper - ha detto l'artista -. Qual è iL passo prima dei fumetti, prima di essere accompagnati forse per tutta la vita dai fumetti? Whisper è i racconti che la nonna faceva quando eravamo bambini. Questo è il primo passo che ci apre la strada verso i fumetti e poi questo whisper, questo racconto della nonna e poi l'uomo ragno, tutti i Marvel, Zagar, Tex ti accompagna tutta la vita. Quindi mi piace moltissimo, già San Marino mi ricorda appunto l'infanzia, chiaramente quando venivi con i genitori, era un classico quando andavi al mare nell'Adriatico poi venivi qui. Quindi contentissimo di essere a San Marino, sempre meravigliosa e contentissimo di rievocare attraverso questo tema Whisper sussurri, racconti, fumetti e un accompagnamento come la musica".

Nel servizio l'intervista a Mauro Repetto, cofondatore degli 883.

