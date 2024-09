San Marino Comics: Diego Santoro e Serena Elia vincono il "Mattoncino d'oro"

Il San Marino Comics ha consegnato il “Mattoncino D'oro” ai vincitori del concorso indetto da Arzilli Gioielli, Supermarket Chiaruzzi e La Serenissima. Si tratta di Diego Santoro e Serena Elia, una giovane coppia di Salerno, premiata oggi dagli sponsor e dell'organizzazione del festival, alla Gioielleria Arzilli.

La "Caccia al Mattoncino" ha trovato i suoi vincitori fra coloro che si sono recati al Supermarket "del Mago di Oz" durante il San Marino Comics e hanno ottenuto il dolce verde in pistacchio, in cui era possibile trovare la cartolina vincente per ottenere il premio in oro dal peso di 5 grammi.