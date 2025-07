EVENTI San Marino Comics, il "sussurro" delle fiabe è il claim della dodicesima edizione Torna il festival della cultura pop dal 29 al 31 agosto. Tra gli ospiti Mauro Repetto, fondatore degli 883

Il "sussurro" è il filo invisibile che attraversa ogni racconto, il silenzio misterioso del bosco o il bisbiglio di Hansel e Gretel, persi tra gli alberi.

Sono le storie dei fratelli Grimm che ispirano la dodicesima edizione del San Marino Comics che ha scelto come claim "Whisper, sussurro".

Un grande festival della cultura pop, dal 29 al 31 agosto sul Titano, con il fumetto nel cuore ma aperto a tante contaminazioni: cinema, illustrazione, divulgazione fantasy, manga e naturalmente il gioco elettronico e da tavolo. Organizzato dalla Associazione San Marino Comics e LEG Live Emotion Group, patrocinato dalle Segreterie Turismo, Industria, Cultura e Sanità, è stato presentato oggi negli spazi del San Marino Outlet Experience. Una proposta crossmediale con scenografie immersive, animazioni dal vivo ed esperienze interattive per ogni età. Brivido e mistero in Piazza Sant'Agata e nel teatro Titano con la Horror Plaza, il percorso Famiglia Addams, lo Strabizzare Horror Circus e la Zombie Zone con attori e performer. A Palazzo del Turismo l'esposizione Lego: laboratori didattici con i mattoncini colorati più famosi al mondo.

"Le famiglie sono comunque nel nostro cuore - ha commentato Paolo Gualdi direttore artistico festival -. Abbiamo tantissime attività coinvolgenti per i più giovani anche, quindi dedicati appunto al mondo del fumetto con dei workshop appunto fatti appositamente per loro, un viaggio al mondo del centro dei mattoncini Lego e tantissimi anche momenti dedicati al mondo dei videogiochi e al mondo dei motori, quindi sarà una cosa molto bella e in più una mostra mercato e tantissimi momenti in cui i bambini e gli adulti potranno truccarsi e entrare davvero all'interno del mood del festival".



L'Aula magna dell'Università ospita la Gaming Zone e nel Parcheggio 6 la Cittadella delle Meraviglie con un nuovo palco dedicato a talk, spettacoli e contest. Tra gli ospiti Mauro Repetto fondatore degli 883 e, per celebrare i 55 anni del cult "Lo chiamavano Trinità", ci sarà il produttore e sceneggiatore Giuseppe Pedersoli, figlio del memorabile Bud Spencer. "Grande attenzione non solo ai contenuti ma anche al design del festival che è stato pensato per migliorare l'esperienza dei visitatori" ha spiegato Gianluca Del Carlo, Direttore di produzione di Live Emotion Group. L'autrice del manifesto è Livia De Simone.

"Abbiamo tutti insieme accettato una grande sfida - ha concluso Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo - però devo dire che dietro a una grande sfida ci vuole anche una grande passione e una grande passione c'è assolutamente perché i ragazzi del San Marino Comics non hanno mai fatto mancare l'entusiasmo. Ottima anche l'organizzazione di un evento che si svolgerà su tre giorni 29-30-31 e che sicuramente porterà a San Marino tantissimi tantissimi appassionati".



Nel video le interviste a Paolo Gualdi direttore artistico festival e presidente San Marino Comics, Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo.



