San Marino Comics lancia il nuovo DVD: il ricavato in beneficenza.

In onore dei 40 anni di Mazinga Z, San Marino Comics torna all'opera e prosegue il suo progetto di inclusione sociale. Arriva infatti il nuovo DVD, a tiratura limitata, del concerto avvenuto questa estate in tributo dei “Super robot” e del Maestro Detto Mariano sul palco del festival. Il ricavato della vendita, disponibile dal 10 dicembre, sarà interamente devoluto al Servizio Disabilità e Associazione Residenziale della Repubblica di San Marino. Questa, come altre, sono iniziative del progetto di beneficenza, “Diversamente Comics”.

