12° EDIZIONE San Marino Comics: questa sera il concerto di Giorgio Vanni Voce delle più famose sigle dei cartoni salirà sul palco di Campo Bruno Reffi alle 22:00

"Tutte le volte per me e per l'ammiraglio Max - racconta Giorgio Vanni, cantante - è sempre un'emozione molto grande perché i ragazzi non finiscono mai di darti affetto ed energia. Allora, le sensazioni, le emozioni sono sempre molto forti, quindi non vedo l'ora di risalire sul palco. Quest'anno ho veramente rotto le scatole perché volevo tornare a San Marino"

Battuto anche il maltempo; nonostante le condizioni meteo avverse che non lasciavano ben sperare nella mattinata di ieri, dal tardo pomeriggio tante persone si sono riversate con entusiasmo nelle strade del centro storico di San Marino e anche oggi: "Diciamo che il sussurro della strega cattiva ha alimentato un po' di vento in questi giorni, un po' di pioggia - afferma Paolo Gualdi, direttore artistico San Marino Comics - ma noi che siamo supereroi riusciamo a combattere contro tutte le intemperie".

Le interviste a Giorgio Vanni (Cantante) e Paolo Gualdi (Direttore artistico San Marino Comics)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: