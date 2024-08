San Marino Comics: "Soddisfatti della partecipazione". Sammarinesi i vincitori del Cosplay Contest

Soddisfazione da parte degli organizzatori per la tre giorni, chiusa ieri, dell'11esima edizione del San Marino Comics. “Il centro storico era pieno e c'era la fila per le attrazioni – commenta Paolo Gualdi, presidente del format -. Quest'anno ci siamo allargati anche fuori dalle mura con il Toxic train alla Galleria Montale, un percorso horror di 500 metri con alcuni tra i migliori scare actors d'Italia. Apprezzatissima – continua Gualdi - anche la scuola di magia di Harry Potter a Palazzo Graziani, con lezioni di botanica e corse sulle scope magiche”.

In tutto 13 le aree tematiche: dal far west alla realtà virtuale, dal cinema ai videogame. Momento commovente la consegna al reparto di pediatria dell'ospedale di San Marino delle opere realizzate dal vivo dai sensei Kagawa e Ito, caracter designer di Sailor Moon. Tra i big di questa edizione, con il pienone al loro firmacopie. Svariate attività dunque per appassionati e curiosi: e non sono mancati spettacoli, parate e sfilate.

La sera tutti in pista al Bruno Reffi per cantare e ballare le sigle dei Cartoni animati e fare un tuffo nella Miami degli anni 80. La magia del San Marino Comics anche nel Cosplay Contest, uno degli eventi di punta andati in scena durante l'ultima giornata. Tra i vincitori ci sono due sammarinesi: Martina Taddei, nei panni di Fata fiorina, si è portata a casa la Menzione speciale Cosplay original; mentre Andrew Bernardi, l'Aang di Avatar, è il Miglior Cosplay modeling.