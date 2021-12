GIORNATA MONDIALE CONTRO L'AIDS San Marino: Commissione Politiche Giovanili invita a prenotare gratis il test dell'HIV

Oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS. Un richiamo al senso di responsabilità soprattutto alle nuove generazioni. Arriva dalla Commissione Politiche Giovanili che, in una nota, ricorda come l'argomento sia "ancora oggi un tabù ed è necessario che venga infranto in favore del confronto, del dialogo, della prevenzione e della consapevolezza collettiva. A San Marino il test dell’HIV è gratuito e riservato. Basta richiederlo al proprio medico di base tramite la prenotazione delle analisi del sangue".

