RIMINI San Marino con l'Aeroclub alla festa delle Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori tornano sui cieli di Rimini, il cielo si tinge di verde, bianco e rosso per lo spettacolo Rimini Air Show, con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che torna a sorvolare sulla spiaggia con le sue spettacolari acrobazie, in questa giornata è presente anche l'aeroclub di San Marino con un suo gazebo dedicato. "Noi Sammarinesi e appassionati del volo, siamo abituati a trovarci tra coloro che "emozioniamo dal cielo" - scrive l'Aeroclub - ma per noi è anche motivo di orgoglio, sentire la gente vicina, così come lo è poter rappresentare il nostro Paese e tutto il suo valore".

