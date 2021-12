COVID 19 San Marino: contagi in salita, 18 i ricoveri totali in ospedale Da oggi per accedere all'Ospedale di Stato possibilità di eseguire tampone rapido gratuito per chi non fosse in possesso di green pass o certificato anticorpale

Sono 86 le nuove positività rilevate in Repubblica nelle ultime 24 ore. Continua quindi a crescere la curva dei contagi. In totale sono 647 i positivi attivi di cui 629 seguiti a domicilio. 20 guarigioni ma anche tre nuovi ricoveri in ospedale che porta a 18 i pazienti seguiti nella struttura, tra questi anche tre ospiti del Casale la Fiorina, positivi al covid ma in condizioni stabili. La saturazione della terapia intensiva è al 25% (tre ricoveri). È di 37 anni l'età media dei positivi in Repubblica e quasi il 23% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la dose booster, circa 600 i richiami somministrati solo oggi.

L'ISS comunica che sono in vigore, in base alle recenti normative sanitarie per contrastare la pandemia, le nuove regole d'accesso all'Ospedale. Nel caso in cui un utente debba accedere a una visita programmata in ambito sanitario, socio sanitario o per esami di laboratorio, e non sia in possesso di green pass, tampone negativo o certificato anticorpale, potrà sottoporsi a tampone rapido gratuito nella struttura.

Il servizio, attivo da oggi, sarà svolto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 10 del mattino nei locali del Cemec raggiungibili unicamente dall’ingresso esterno, adiacente allo sportello della Cassa di Risparmio. Tamponi, specifica l'ISS, che non consentono di ottenere il rilascio del green pass, ma solo di usufruire della prestazione sanitaria o socio sanitaria prenotata.

