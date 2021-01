San Marino: continuano a calare i casi attivi. Due i nuovi positivi

Sono due le nuove positività da coronavirus registrate in Repubblica nelle ultime 24 ore ma a fronte di soli 28 tamponi effettuati. L'età media dei casi è di 45 anni. La percentuale di positivi al tampone è del 7,14%, negli ultimi sei giorni la media è stata del 10,90%. Continuano a calare i casi attivi, oggi sono 306, uno in meno di ieri. Nessun nuovo decesso, restano 22 quelli della seconda ondata, 64 in totale. Stabile il numero dei ricoveri fermo a 25 di cui 15 nel reparto covid e 10 in terapia intensiva, la cui saturazione però resta alta all'83%. Tra i ricoveri in intensiva si aggiungono anche quattro pazienti non covid nelle camere di risveglio del blocco operatorio. Sono 281 i pazienti seguiti a domicilio mentre tre le guarigioni.