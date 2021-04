San Marino: continuano a scendere i positivi in territorio

Sono 3 i nuovi positivi rilevati in Repubblica nelle ultime 24 ore su 197 tamponi effettuati. 19 le persone guarite che fanno scendere a 88 i positivi attivi. Calano anche i ricoveri: 10 le persone che si trovano all'Ospedale di Stato di cui 4 nelle stanze di isolamento e 6 nel reparto di terapia intensiva. 78 le persone seguite al domicilio e nessun nuovo decesso.









Da oggi, comunica l'ISS, sono state estese le vaccinazioni anti-Covid anche a residenti e soggiornati abituali non assistiti ISS. Si tratta quindi di coloro che hanno mantenuto l’assistenza in un altro paese o sono in possesso di assicurazione sanitaria. La vaccinazione per questa fascia, a cui sarà somministrato lo Sputnik, è a pagamento al costo di 50 euro. Per soggiornanti, specifica l'Istituto di Sicurezza Sociale, si intende coloro che soggiornano abitualmente a San Marino, in possesso quindi di permesso di soggiorno o di permesso per convivenza, motivi parentali o di culto. Non rientrano in tale categoria i soggiornanti per motivi di studio o turisti.

Intanto oggi sono state rilasciate le prime tessere di avvenuta vaccinazione. Tante le persone in fila per ritirarle all'esterno dell'Ospedale di Stato. Le prime card, circa 8.500, vengono consegnate a chi ha effettuato la seconda dose vaccinale entro il 18 aprile e a coloro che, guariti dal Covid da più di tre mesi e da meno di 6 mesi, hanno effettuato un’unica dose di vaccino entro il 15 marzo.

Il totale delle vaccinazioni dall’inizio della Campagna fino alle giornata di ieri è di 26.895, di cui 18.234 prime dosi e 8.661 richiami. I vaccini somministrati ieri sono stati 860 di cui 4 seconde dosi.