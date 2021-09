San Marino contro la violenza sulle donne: le foto per promuovere il rispetto

La fotografa Daniela Moroni, in collaborazione con l'Unione Donne Sammarinesi, annuncia il progetto "San Marino contro la violenza sulle donne". L'iniziativa mira a promuovere il rispetto contro il fenomeno dei maltrattamenti di genere, che colpiscono anche minorenni e bambine. "Sono convinta - scrive Moroni - che non si combatte la violenza con immagini che mostrano violenza, né si fanno uscire le donne dal ruolo di vittime se si insiste a rappresentarle come tali".



Il 2 e 3 ottobre la fotografa scatterà gratuitamente nel suo studio delle foto sul tema a chiunque voglia partecipare e dare il suo contributo alla causa esponendo un messaggio sul tema. Le foto verranno presentate entro il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sul sito della fotografa è possibile prenotare la partecipazione.