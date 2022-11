San Marino contro la violenza sulle donne: presentate le iniziative in occasione del 25 novembre

La violenza sulle donne assume mille forme e non si limita solo a quella fisica. A San Marino già da anni è attiva una vasta rete di tutela che racchiude istituzioni e numerosi attori come l'Authority per le Pari Opportunità, la Segreteria di Stato alla Sanità e l'ISS. Già dal 4 novembre e fino al 6 dicembre, con il clou degli eventi il 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono partite in Repubblica conferenze, spettacoli ed appuntamenti per tenere sempre alta l'attenzione.

L'importanza di questi eventi emerge anche dai dati sulle violenze. Dopo anni di pandemia, spiega l'Autorithy, che hanno riportato in tutto il mondo un aumento esponenziale dei dati sulla violenza domestica, i numeri sammarinesi non hanno registrato un aumento e questo è un dato che si può ritenere allarmante. È noto infatti, evidenzia l'Autorithy, che l’escalation della violenza possa metterci anni prima di diventare ingestibile e costringere le vittime a chiedere aiuto.

Proprio per questo è stato presentato anche il progetto AGATA è: "Sarà una campagna di sensibilizzazione a livello di comunicazione, mediatico - afferma Gloria Valentini, Authority per le Pari Opportunità - sia per quanto riguarda l'online, sia per quanto riguarda l'offline. Dalla trasmissione degli opuscoli e delle locandine informative su quelli che sono i diritti delle donne, sulla rete che c'è a loro sostegno che comunque è consolidata e funziona, fino alla comunicazione online, quindi tutto ciò che sono i social media. Questa campagna culminerà poi con l'attivazione di un portale web che permetterà appunto di mettere in contatto le donne vittime di violenza con le istituzioni e con la rete anti-violenza".

Nel servizio l'intervista a Gloria Valentini (Authority per le Pari Opportunità)