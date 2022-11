AUTHORITY PARI OPPORTUNITÀ San Marino contro la violenza sulle donne: presentate le iniziative in occasione del 25 novembre Numerosi gli attori coinvolti che si susseguiranno con conferenze, spettacoli ed appuntamenti per tenere sempre alta l'attenzione.

La violenza sulle donne assume mille forme e non si limita solo a quella fisica. A San Marino già da anni è attiva una vasta rete di tutela che racchiude istituzioni e numerosi attori come l'Authority per le Pari Opportunità, la Segreteria di Stato alla Sanità e l'ISS. Già dal 4 novembre e fino al 6 dicembre, con il clou degli eventi il 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono partite in Repubblica conferenze, spettacoli ed appuntamenti per tenere sempre alta l'attenzione.

L'importanza di questi eventi emerge anche dai dati sulle violenze. Dopo anni di pandemia, spiega l'Autorithy, che hanno riportato in tutto il mondo un aumento esponenziale dei dati sulla violenza domestica, i numeri sammarinesi non hanno registrato un aumento e questo è un dato che si può ritenere allarmante. È noto infatti, evidenzia l'Autorithy, che l’escalation della violenza possa metterci anni prima di diventare ingestibile e costringere le vittime a chiedere aiuto.

Proprio per questo è stato presentato anche il progetto AGATA è: "Sarà una campagna di sensibilizzazione a livello di comunicazione, mediatico - afferma Gloria Valentini, Authority per le Pari Opportunità - sia per quanto riguarda l'online, sia per quanto riguarda l'offline. Dalla trasmissione degli opuscoli e delle locandine informative su quelli che sono i diritti delle donne, sulla rete che c'è a loro sostegno che comunque è consolidata e funziona, fino alla comunicazione online, quindi tutto ciò che sono i social media. Questa campagna culminerà poi con l'attivazione di un portale web che permetterà appunto di mettere in contatto le donne vittime di violenza con le istituzioni e con la rete anti-violenza".

Nel servizio l'intervista a Gloria Valentini (Authority per le Pari Opportunità)

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

4 novembre ore 17.00 – Piazza Sant’Agata, San Marino Città Marcia per la libertà delle donne iraniane a cura di Unione Donne Sammarinesi

13 novembre ore 09.00 – Alboreto di Ca’ Vagnetto, Domagnano Camminata "Amore senza lividi. Camminare per perdonare", i cui proventi saranno devoluti all'Authority Pari Opportunità a cura di Associazione Sammarinese Nordic Walking & Fun

16 novembre ore 11.30 – Ridotto del Teatro Titano, San Marino Città Presentazione campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “AGATA” a cura dell’Authority Pari Opportunità

23 novembre ore 21.00 - Teatro Titano, San Marino Città Spettacolo Teatrale “UN’ULTIMA COSA. Cinque invettive, sette donne e un funerale” a cura degli Istituti Culturali

24 novembre ore 09.00 – Aula Magna L.Ferroni, Salita alla Rocca 44, San Marino Città Seminario "La violenza di genere nel quadro internazionale" a cura dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino

25 novembre tutto il giorno – Seconda e Terza Torre, San Marino Città Illuminazione delle Torri di arancione a sostegno della campagna internazionale Orange the World promossa dall’ ONU, da UNWomen e dalla Federazione Europea Soroptimist a cura di Soroptimist Club San Marino e Authority Pari Opportunità. Ore 14.30 – Aula Magna “Fausta Morganti”, Contrada Omerelli 20, San Marino Città "Il corpo e l'acconciatura nell'arte contemporanea" Tipologia evento: Tavola rotonda sull'opera Pace di Rita Canarezza, alla presenza dell'artista, con Elena D'Amelio, Karen Venturini, Luigi Guerra e la partecipazione di Jenny Giacomini e Masha Salimi. A seguire, visita al Monumento dedicato alla Pace di Rita Canarezza, Piazzale Calcigni, San Marino Città a cura del Gruppo Interdipartimentale L.E.I. dell’Università degli Studi di San Marino. Ore 15.30 - Parco Giochi Cinema Teatro Turismo, San Marino Città Una panchina rossa per ricordare le vittime di femminicidio a cura del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play. Ore 18.00 / 20.00 – Strada di Paderna 2, Domagnano (ore 18 per i possessori di invito, ore 20 aperto al pubblico) “Ogni donna vale!”, aperitivo con asta di beneficenza a cura di San Marino Art.

dal 25 novembre – Presso i luoghi di maggior affluenza per favorire la conoscenza dello spazio attrezzato presso il Corpo della Gendarmeria Distribuzione della Cartolina “Una stanza per te” a cura di Soroptimist Club San Marino

6 dicembre ore 21.00 – Sala Montelupo, Domagnano Conferenza "Riconoscere i segni della violenza in una relazione" a cura di Soroptimist Club San Marino

Eventi collaterali: Terza edizione del concorso "BARBABLU", rivolto a studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado della Repubblica, unitamente al Centro di Formazione Professionale. a cura di Commissione per le Politiche Giovanili e Commissione Pari Opportunità







