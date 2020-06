San Marino "Covid free": zero positivi in Repubblica, 40 le persone ancora in quarantena

I dati a San Marino

Un numero che molti attendevano da tempo: uno zero accanto alla voce relativa ai casi di Coronavirus. Sul Titano non c'è più alcun positivo, dopo mesi di emergenza, lockdown, persone che hanno purtroppo perso la vita e, successivamente, una serie di notizie incoraggianti che hanno portato fino al dato odierno.

Sono guarite le ultime tre persone in osservazione e all'Ospedale, ad oggi, nessuno è più ricoverato per il Covid. È questo l'ultimo passaggio di un'emergenza i cui effetti, però, dal punto di vista sanitario, non sono ancora terminati. 40, infatti, i soggetti in quarantena: 39 laici e un membro delle forze dell'ordine. Nessun sanitario è in isolamento.

2107 invece le persone che hanno finito la quarantena. Dall'inizio dell'infezione a oggi sono stati 698 i pazienti colpiti dal virus, 42 i decessi e 656 i guariti. 20 i tamponi ai quali si riferisce il dato odierno sulla mancanza di nuovi positivi. Da quando tutto partì a oggi sono stati eseguiti 5669 tamponi e 16622 test sierologici.