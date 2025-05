BOLLETTINO STATISTICA San Marino, crescita demografica e occupazionale: +0,4% di popolazione residente e +2,2% di lavoratori dipendenti Pubblicata la sintesi dei dati statistici aggiornati a marzo 2025: aumentano le imprese, calano i disoccupati e cresce l’occupazione, ma rallenta il turismo.

L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino ha pubblicato l’aggiornamento dei principali indicatori statistici relativi alla popolazione, all’economia e al lavoro, riferiti al primo trimestre del 2025.

Popolazione: lieve crescita ma saldo naturale negativo

Al 31 marzo 2025, la popolazione residente si attesta a 34.059 unità, in crescita di 134 persone (+0,4%) rispetto all’anno precedente. Più marcato l’aumento della popolazione presente, che include anche i soggiornanti, arrivata a 35.482 unità. I cittadini sammarinesi rappresentano il 79,6% della popolazione presente, con un leggero calo di 15 unità, mentre i cittadini italiani, pari al 16,1%, aumentano di 199. Tra gennaio e marzo si contano 37 nascite e 82 decessi, per un saldo naturale negativo di 45 unità.

Imprese in crescita, trainano finanza, sanità e professioni

Il numero totale di imprese attive in Repubblica è salito a 5.316, con un incremento di 101 unità (+1,9%) rispetto al marzo 2024.

I settori più dinamici risultano:

Attività Finanziarie e Assicurative: +28,2%

Sanità e Assistenza Sociale: +13,3% S

ervizi Professionali, Scientifici e Tecnici: +1,9%

In calo il settore manifatturiero (-20 imprese) e il commercio (-2 imprese).

Turismo: afflusso in calo, gennaio positivo

Nei primi tre mesi del 2025, San Marino ha registrato 271.716 visitatori, in calo del -1,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. In aumento solo il mese di gennaio (+6,4%). I pernottamenti sono stati 31.261 (-2,9%), con un turismo di sosta composto per l’88% da cittadini europei, principalmente italiani (65,2%).

Trasporti: boom di auto elettriche

Al 31 marzo 2025 sono stati registrati 800 nuovi veicoli, di cui 235 elettrici o ibridi (+46 rispetto al 2024), pari al 38% del totale. Il parco veicoli complessivo è in leggero calo, con 53.670 mezzi (-353).

Occupazione: crescita stabile, calano i disoccupati

Le forze di lavoro complessive ammontano a 25.001 unità, con un aumento annuo di 453 persone (+1,8%). I lavoratori dipendenti sono saliti a 22.766 (+2,2%), trainati da:

Servizi di Informazione e Comunicazione: +91 lavoratori

Servizi alle imprese: +74

Manifattura: +39

I disoccupati totali sono 663 (-51), di cui 372 in senso stretto, in calo del 7,2%.

Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,00%, mentre quello “in senso stretto” al 2,24%.

Cassa Integrazione e indennità

Nel 2024 la Cassa Integrazione Guadagni ha raggiunto i 4,52 milioni di euro (+1,2 milioni rispetto al 2023), mentre l’Indennità Economica Speciale per il primo trimestre 2025 è pari a 469.802 euro, in leggero aumento rispetto all’anno precedente.

Per ulteriori dettagli e tabelle complete: www.statistica.sm



