ISTRUZIONE San Marino: criticità tra il corpo docente a causa dei contagi “Solo nella scorsa settimana - spiega la dirigente delle scuole elementari Arianna Scarpellini - circa il 10% degli insegnanti era a casa ed inizia ad essere molto complicato trovare dei supplenti”.

Positività e quarantene stanno mettendo in difficoltà il corpo docente sammarinese. Alle Scuole Superiori, al momento, non ci sono classi in quarantena, spiega il preside Giacomo Esposito, ma si registrano una serie di problematiche organizzative dovute alle difficoltà di reperire docenti supplenti. Alle Superiori infatti l'attuale protocollo prevede che in caso di positività in una classe l'insegnante non vaccinato, così come gli alunni non vaccinati, dovranno restare in quarantena 10 giorni anche a seguito di un primo tampone di controllo negativo.

“Ad oggi – spiega – grazie alla collaborazione delle famiglie che comunicano tempestivamente le positività e dei docenti che stanno svolgendo doppi turni per coprire i colleghi, la scuola sta riuscendo a garantire la prosecuzione delle lezioni ma con le attuali disposizioni le difficoltà potrebbero aumentare”.

Problematica, quella della sostituzione del corpo docente, emersa anche nelle Scuole Elementari: “Solo nella scorsa settimana - spiega la dirigente Arianna Scarpellini - circa il 10% degli insegnanti si trovava in malattia o quarantena ed inizia ad essere molto complicato trovare dei supplenti”. Proprio oggi si è svolto un Collegio dei Docenti da remoto per affrontare il tema e parlare dell'attuale protocollo in vigore.

Nei giorni scorsi poi erano emerse difficoltà per alcune famiglie del Titano riguardo l'iscrizione dei figli alle scuole secondarie d'oltre confine con lo Spid, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale. Il dirigente scolastico delle Scuole Medie di San Marino, Remo Massari, spiega che si sta lavorando per risolvere il problema e ricorda che comunque è possibile effettuare l'iscrizione presentandosi, dopo un appuntamento, direttamente nell'istituto italiano.

