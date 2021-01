Non solo bar e ristoranti, con il nuovo decreto. Dal 7 gennaio sono tornate in funzione anche le mense dei Castelli. Regolarmente aperte per servire pasti a lavoratori pubblici, privati, studenti e pensionati. Restano le disposizioni sanitarie come il distanziamento, igienizzare le mani e l'utilizzo della mascherina fino a che non ci si siede per mangiare.