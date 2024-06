ISS San Marino: da lunedì si possono presentare le domande per l’assegno familiare integrativo

San Marino: da lunedì si possono presentare le domande per l’assegno familiare integrativo.

Dal 1° luglio si possono presentare le domande per l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l’asilo nido a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese o titolari di permesso di soggiorno. In base alla Legge, se ne ha diritto se il reddito familiare annuo pro-capite è pari o inferiore a €. 8.500,00. La domanda, relativa all’anno 2023, deve essere presentata entro e non oltre il 30 Settembre 2024 all’Istituto per la Sicurezza Sociale - Ufficio Assegni Familiari.

VAI AL COMUNICATO STAMPA





I più letti della settimana: