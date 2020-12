San Marino: da oggi è possibile spostarsi nelle zone gialle

Da oggi è consentito spostarsi, dalle 5 alle 22, nelle regioni in zona gialla, come Emilia-Romagna e Marche, senza dover giustificare gli spostamenti. A confermarlo è la Segreteria agli Esteri.





Rimane invece confermato il divieto allo spostamento dalle 22:00 alle 5:00 del giorno successivo, quindi durante il coprifuoco, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute per le quali occorre l’autodichiarazione prevista.

Nella giornata di lunedì vi sarà un incontro con i Prefetti di Rimini e Pesaro per affrontare le varie interpretazioni delle FAQ che riguardano gli spostamenti da e per San Marino.

Nei prossimi giorni - come riporta una nota degli Esteri - verrà anche chiarita con le Regioni la possibilità o meno di spostamento tra di esse e la Repubblica di San Marino nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio, così come per le date con più restrizioni legate alle feste natalizie del 25-26 dicembre e del 1° gennaio.