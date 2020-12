SPOSTAMENTI San Marino: da oggi è possibile spostarsi nelle zone gialle

Da oggi, con la nuova ordinanza del Ministro Speranza, Emilia-Romagna e Marche tornano in “zona gialla”. Una modifica che interessa – naturalmente - anche i cittadini sammarinesi. A fugare ogni dubbio, una nota odierna della Segreteria Esteri. Si rende noto che a partire da oggi è consentito recarsi nelle Regioni in zona gialla – come Emilia-Romagna e Marche -, dalle 5 di mattina alle 22.00, “senza dover giustificare gli spostamenti”.

Resta confermato il divieto di muoversi oltreconfine, nelle altre fasce orarie, se non per esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità; in questi casi è necessaria ovviamente l'apposita autodichiarazione.

Lunedì, come previsto, vi sarà l'incontro delle Autorità del Titano con i Prefetti di Rimini e Pesaro, “per affrontare le varie interpretazioni” delle domande più frequenti “che riguardano gli spostamenti da e per” il Titano. Mentre nei prossimi giorni verrà approfondito con le Regioni il tema della mobilità “nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio”, con un'attenzione particolare alle “date con più restrizioni”, ovvero Natale, Santo Stefano e primo gennaio.

