San Marino: dal 1° ottobre il reintegro definitivo del personale sanitario non vaccinato

Ritorno alla normalità per la sanità sammarinese dal 1° ottobre. Il decreto 111 del 2022, che prevedeva il reintegro temporaneo del personale sanitario non vaccinato contro il Covid, scadrà infatti il 30 settembre e il Congresso di Stato ha deciso non prorogarlo. Tornerebbe così in vigore il decreto-legge 72 di fine aprile - che obbligava i sanitari alla vaccinazione anti-Covid per poter andare ad lavoro - che verrà però abrogato. Di fatto, quindi, nelle strutture sanitarie afferenti all'Iss si tornerà alla situazione pre-pandemica. Restano invece invariate le misure igieniche e di controllo della diffusione del virus, come le mascherine, per accedere a ospedale, ambulatori medici, centri per la salute e farmacie.