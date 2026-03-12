TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:23 Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della tv italiana 10:13 San Marino, dal 15 marzo via al prelievo selettivo dei cinghiali 09:30 Tentata rapina in banca a San Marino e colpo in farmacia: emergono nuovi dettagli sugli arresti 08:29 Petrolio, l’Aie libera 400 milioni di barili per evitare la crisi globale
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

San Marino, dal 15 marzo via al prelievo selettivo dei cinghiali

L’attività autorizzata fino al 15 agosto e riservata a personale abilitato. Ecco giorni e orari.

12 mar 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Dal 15 marzo al 15 agosto prenderà il via a San Marino il prelievo del cinghiale con metodo selettivo. A comunicarlo è la Federazione Sammarinese della Caccia, che in una nota richiama quanto previsto dal Piano pluriennale di gestione faunistico-venatoria del cinghiale 2021-2025 e dal calendario venatorio 2025/2026.

L’attività potrà essere svolta esclusivamente da personale in possesso di specifica abilitazione e dei requisiti previsti dal piano di gestione. I prelievi saranno effettuati da postazioni fisse prestabilite e approvate dagli uffici competenti, situate in spazi ben delimitati e a distanza dalle abitazioni. Le aree interessate saranno inoltre segnalate con appositi cartelli informativi.

Il prelievo selettivo potrà essere effettuato in tutti i giorni della settimana ad eccezione del martedì e del venerdì, in orari precisi: due ore al mattino, da un’ora prima a un’ora dopo l’alba, e tre ore alla sera, da un’ora prima a due ore dopo il tramonto.

La Federazione precisa inoltre che l’eventuale presenza di persone nelle zone interessate comporterà l’immediata sospensione dell’attività di caccia. L’intervento di contenimento della specie, spiegano dall’associazione, è finalizzato anche a ridurre il numero di incidenti stradali e i danni alle coltivazioni causati dai cinghiali, fenomeni segnalati come in costante aumento sul territorio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità