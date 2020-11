San Marino: dal 15 novembre fino a marzo obbligo di catene o pneumatici da neve

Emanata la circolare che regolamenta la circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve. Il Congresso di Stato ha emesso l'ordinanza con la quale ordina che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che circolano dal 15 novembre 2020 al 31 marzo 2021 sulle strade della Repubblica di San Marino devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo le catene o mezzi alternativi. I mezzi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere montati. Dal 15 novembre 2020 al 31 marzo 2021 è vietata la circolazione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli in presenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.