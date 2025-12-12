San Marino, dal 2026 i referti di laboratorio solo online: stop alla spedizione a domicilio

Dal 1° gennaio 2026 i risultati degli esami di laboratorio non saranno più spediti a domicilio: i referti saranno consultabili solo attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Lo comunica in una nota l’Istituto per la Sicurezza Sociale, spiegando che la misura è un adeguamento alle norme sulla protezione dei dati personali, che impongono canali sicuri e tracciabili per la trasmissione di informazioni sanitarie sensibili. L’FSE consente l’accesso con credenziali personali e codice OTP, assicurando riservatezza e tutela dei dati.

Secondo i dati ISS, oltre il 90% dei cittadini dispone già del Fascicolo. Per chi non lo avesse ancora attivato, la procedura è semplice e gratuita: basta recarsi all’URP dell’ISS, dove il personale fornisce supporto. Per attivare l’FSE è però necessario avere già un account registrato sul portale della pubblica amministrazione (www.pa.sm ). “Un passo avanti importante per la tutela dei dati sanitari”, sottolinea il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. Sulla stessa linea il direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini, che evidenzia gli standard di riservatezza garantiti dall’autenticazione avanzata.

Resta comunque disponibile un’alternativa: chi desidera una copia cartacea o deve esibire un referto firmato da un medico ISS potrà richiederlo e ritirarlo alla segreteria del Laboratorio Analisi.

Info: 0549 994208 (lun-ven 10-14), segreteria.laboratorio@iss.sm; URP 0549 994561/64, urp@iss.sm; dettagli su www.fse.iss.sm.



