San Marino: dal 24 maggio saranno rilasciate nuove tessere vaccinali

Sono 5021 le nuove tessere vaccinali emesse dall'Istituto Sicurezza Sociale che verranno distribuite ai sammarinesi che hanno completato l'immunizzazione a partire dal 24 maggio. Verranno rilasciate, si legge in una nota, a chi ha ricevuto la seconda dose entro il 9 maggio, a chi ha ricevuto una sola dose entro il 9 aprile (per aver già contratto il Covid-19) e a chi è stata somministrata la monodose il 30 aprile. Al momento del ritiro della tessera verrà richiesto se attivare il fascicolo sanitario elettronico. L'ISS ricorda che chi non ha ancora ritirato le tessere della precedente emissione possono ancora rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico all’ingresso dell’Ospedale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.









In un altro comunicato l'Istituto ricorda il divieto di sosta per pulizie nei parcheggi multipiano dell'Ospedale il sabato mattina, dalle 7 alle 12 del parcheggio P4 per i soli piani interrati, e il sabato pomeriggio, dalle 13 alle 18, del parcheggio P2, relativamente sempre ai soli piani interrati.