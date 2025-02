OPERATORI ECONOMICI San Marino: dal 3 marzo il Visto Merci solo telematico tramite TribWeb

La Guardia di Rocca informa tutti gli Operatori Economici che, a partire dal 3 marzo 2025, l’invio e la ricezione dei documenti per la richiesta del Visto Merci dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma TribWeb. Per agevolare l’adeguamento al nuovo sistema, nell’area Download del portale sono disponibili i manuali operativi con tutte le istruzioni necessarie per la gestione delle richieste e l’utilizzo delle nuove funzionalità.

