GESTO DI GRATUITÀ San Marino: dal 6 al 12 febbraio le Giornate di Raccolta del Farmaco. Organizzatori dalla Reggenza Una iniziativa contro la povertà sanitaria in collaborazione tra Iss, Banco Farmaceutico Onlus e associazioni di volontariato

“Un gesto di gratuità" e condivisione concreta che conferma “la generosità, l'attenzione e la solidarietà dei sammarinesi verso chi è meno fortunato”. Il Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni plaude, davanti ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, ai risultati conseguiti negli anni dalle giornate di raccolta del farmaco, con le farmacie sammarinesi sempre ai primi posti per medicinali raccolti tra gli oltre 4900 esercizi aderenti in Italia.

Dal 6 al 12 febbraio, nelle farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore, la possibilità di donare medicinali senza obbligo di ricetta. Tutte le confezioni confluiranno, come di consueto, alla Caritas San Marino – Montefeltro per la successiva distribuzione. Iss in prima linea insieme alla fitta rete dei volontari. “Orgogliosamente coinvolti da 14 edizioni”, commenta il Direttore della UOC Farmaceutica, Rossano Riccardi.

Una piccola comunità nelle dimensioni ma grande in termini di stile e valori. “Qui – afferma il Presidente della Fondazione Banco Farmaceutico, Sergio Daniotti – si ha quella piena percezione di sinergia che piace a noi”.

Campagna solidaristica dal profondo significato soprattutto nel contesto attuale, “per contrastare il crescente problema della povertà sanitaria” – osserva la Reggenza. Gli importanti risultati conseguiti negli anni sono per i Capi di Stato motivo di particolare compiacimento. “Importanti per la comunità e per la sua coesione, - affermano - in particolare nei momenti di maggiore difficoltà in cui è più necessario confidare sul contributo di tutti”.

Nel video l'intervista a Rossano Riccardi, Direttore UOC Farmaceutica Iss e al Presidente della Fondazione Banco Farmaceutico, Sergio Daniotti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: