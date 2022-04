VERDE San Marino: dal primo aprile si paga nelle colonnine di ricarica per auto elettriche

Dal primo aprile sono diventate a pagamento le colonnine di ricarica di auto elettriche, presenti in diverse zone di sosta della Repubblica. Come stabilito dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia con delibera apposita che regolamenta le tariffe. La tariffa applicata sarà di 0,40 €/kWh.

Al primo accesso per la ricarica sull’applicazione ZAPGRID sarà attivato un link per l’inserimento del numero di carta utilizzata per il pagamento. Le ricevute o fatture del servizio di ricarica saranno inviate direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Sono disponibili su tutto il territorio - informa AASS - 22 colonnine di ricarica per auto elettriche, ciascuna con due prese da 11 kW e 22 kW, e 6 postazioni di ricarica per biciclette elettriche.

