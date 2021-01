San Marino: dall'alba in vigore il nuovo decreto, fino a metà gennaio

Dalle 5.00 del 7 gennaio è in vigore il nuovo decreto, fino alle 5.00 del 16: bar e ristoranti chiuderanno alle 18, ma sono consentite le consegne a domicilio e l'asporto fino alle 22.00. I negozi, compresi centri estetici e parrucchieri e impianti sportivi aperti fino alle 20. Rimangono esclusi dalle attività sportive i minori di 14 anni. Dalle 22 divieto di mobilità interna. Gli spostamenti da e verso San Marino nelle Regioni Italiane in "zona rossa" sono vietati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. Rimane consentita la mobilità per gli studenti e per lo svolgimento della didattica in presenza, ove consentita.





Gli spostamenti, in questa circostanza, sono consentiti dalle 5 alle 22 ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare, oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. La mobilità verso i territori dei comuni limitrofi in "zona arancione" in Italia è ammessa. Libertà di circolare anche nelle regioni in zona gialla limitrofe. In territorio sammarinese viene confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, orario nel quale ci si potrà spostare solo per situazioni di necessità e con autocertificazione.