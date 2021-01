COVID-19 San Marino: dati in chiaroscuro. Sale il livello di saturazione della terapia intensiva Continua a scendere, invece, il numero dei “casi attivi”. 17, ieri, le guarigioni.

Se il limite temporale, per la nostra analisi, fosse stata come di consueto la mezzanotte del giorno precedente, si sarebbe potuto parlare di dati complessivamente incoraggianti. Ma la brutta notizia è arrivata questa mattina, quando il numero dei ricoverati positivi al covid, in rianimazione, è salito ad 11; cui si aggiungono 2 pazienti non covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio. Reparto nuovamente in fortissima sofferenza, dunque, con un livello di saturazione che torna al 92%. È il fronte delle ospedalizzazioni, insomma, quello che preoccupa maggiormente; da registrare anche gli 11 ricoveri in area medica.

Per il resto conforta la costante contrazione del numero dei “casi attivi” in Repubblica: già sotto la “soglia psicologica” delle 200 unità, dal precedente bollettino. Attualmente sono 194 le persone positive al Covid. E questo grazie alle 17 guarigioni registrate ieri, a fronte di 13 nuovi casi. 221 i tamponi effettuati; per un rapporto – fra nuovi positivi e test eseguiti – al 5,88%. Da diversi giorni, inoltre, non si registrano fortunatamente nuovi decessi. Scendono a 174, infine, le persone positive al virus Sars-Cov2, in isolamento presso il proprio domicilio. Significativo, nell'ultimo periodo, il decremento; che si spera possa alleggerire il gravoso impegno del Gruppo Covid Territoriale.

