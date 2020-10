San Marino, decreto atteso tra stasera e domani

A San Marino è atteso tra stasera e domani il nuovo decreto per contenere la diffusione del Coronavirus. Il Congresso di Stato ieri si è confrontato sugli ultimi dettagli. Il testo sarò oggetto di un incontro da remoto che si aprirà nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, con le associazioni di categoria ed i sindacati. Nel testo comunque non c'è nulla di sostanzialmente diverso da quanto annunciato in sintesi in conferenza stampa lunedì: più controlli e protezione dell'ospedale. Si conferma pertanto che San Marino non si allineerà all'Italia nella chiusura alle 18 di bar e ristoranti.



Nel pomeriggio, a partire dalle 17, riprenderanno i lavori del Consiglio Grande e Generale. All'ordine del giorno anche la sostituzione degli Eccellentissimi Capitani Reggenti dalle commissioni consiliari di cui hanno fatto parte fino all'investitura