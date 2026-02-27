TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:45 San Marino, definito il calendario scolastico 2026/2027: si parte il 15 settembre 12:44 Champions, sarà ancora Real - City. L'Atalanta pesca il Bayern 12:15 Chopin: il potere del pianoforte 11:01 La San Marino Group spa ha riattivato la licenza 08:00 Sanremo: Carlo Conti lancia il San Marino Song Contest dal palco dell'Ariston 07:44 Sanremo 2026, nella terza serata al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci 06:45 Per Virtus e Tre Penne ostacoli San Giovanni e Juvenes/Dogana, occhi sul derby Tre Fiori-Fiorentino
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

San Marino, definito il calendario scolastico 2026/2027: si parte il 15 settembre

27 feb 2026
San Marino, definito il calendario scolastico 2026/2027: si parte il 15 settembre

Il Congresso di Stato definisce l’avvio e la conclusione delle lezioni per l’anno 2026/2027. Si parte martedì 15 settembre 2026 per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Elementare, la Scuola Media, la Scuola Superiore e il Centro di Formazione Professionale. 

Il termine delle lezioni è previsto invece: il 5 giugno 2027 per le Superiori; l'8 giugno 2027 per Elementari, Medie e Cfp; 15 giugno 2027 per la Scuola dell'’Infanzia.

Nido attivo per tutto l'anno ad eccezione dei periodi di chiusura programmati dall’8 settembre al 14 settembre 2026, per attività di formazione del personale e dal 9 agosto al 20 agosto 2027, per la chiusura estiva.      




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità