San Marino, definito il calendario scolastico 2026/2027: si parte il 15 settembre

Il Congresso di Stato definisce l’avvio e la conclusione delle lezioni per l’anno 2026/2027. Si parte martedì 15 settembre 2026 per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Elementare, la Scuola Media, la Scuola Superiore e il Centro di Formazione Professionale.
Il termine delle lezioni è previsto invece: il 5 giugno 2027 per le Superiori; l'8 giugno 2027 per Elementari, Medie e Cfp; 15 giugno 2027 per la Scuola dell'’Infanzia.
Nido attivo per tutto l'anno ad eccezione dei periodi di chiusura programmati dall’8 settembre al 14 settembre 2026, per attività di formazione del personale e dal 9 agosto al 20 agosto 2027, per la chiusura estiva.