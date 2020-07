San Marino di nuovo Covid free: guarito il paziente di luglio

Il paziente sammarinese trovato positivo al nuovo Coronavirus lo scorso 9 luglio è guarito. E la Repubblica del Titano è tornata, per ora, a essere Covid free. È questa la buona notizia diffusa, nel pomeriggio, dall'Istituto per la sicurezza sociale. Che ha spiegato come l'uomo abbia effettuato, ieri, il secondo tampone molecolare, risultando negativo. Terminate, sempre secondo l'Iss, anche le quarantene per i familiari e le persone che avevano avuto a che fare con lui nel periodo di contagiosità. Nei giorni scorsi era circolata la notizia relativa a due lavoratori frontalieri, occupati a San Marino, coinvolti in una indagine epidemiologica nel riminese. Sui due, in quanto contatti stretti di un caso positivo, sono stati effettuati accertamenti: risultati negativi al primo tampone. Sono stati, tuttavia, posti in quarantena domiciliare.