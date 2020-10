San Marino: dichiarato lo stato di emergenza sanitaria

Con un'ordinanza emessa nella serata di ieri la Segreteria di Stato Sanità, in concomitanza con il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, ha dichiarato lo stato di emergenza di sanità pubblica a San Marino. Una decisione che viene presa, si legge, "viste le dimensioni dell’ondata di ritorno del fenomeno epidemico; al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate e messe in atto" dal Gruppo di Coordinamento "per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire e contenere la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti".





L'ordinanza conferisce pieni poteri alla Protezione Civile, tra cui l'organizzazione di corpi volontari. Gli obblighi e le disposizioni a cui i sammarinesi dovranno attenersi, da qui alla fine dell'emergenza, saranno definiti dalle normative vigenti in base all'andamento del contagio. Ieri sera, ricordiamo, è stato emesso il decreto 193, con le nuove misure in vigore dalle 18 di oggi.

Leggi l'ordinanza della Segreteria di Stato Sanità