San Marino: dieci ragazzi donano montepremi Fantacalcio all'Ospedale di Stato

Dieci amici, una passione: il fantacalcio. Un trasporto che accomuna milioni di appassionati, di ogni età, in tutta Italia e non solo. Questa volta però la passione è diventata altro, con un gesto spontaneo. Hanno infatti deciso di devolvere il montepremi dell'anno 2020, che consiste in 2.000 euro, all'Ospedale di Stato di San Marino. “Una cifra che ad oggi, ognuno di noi ha già impegnato e speso per puro gioco”, scrivono su Facebook.

Un gesto che, nelle loro intenzioni, potrebbe diventare virale: “Abbiamo pensato di rendere pubblico questo nostro piccolo gesto con l’auspicio che tante altre leghe possano prendere spunto e donare agli Ospedali delle proprie città i loro montepremi”. L'app Fantacalcio, con la quale si gestisce il gioco, conta oltre 5 milioni di download. Oltre 500mila le leghe private. Una scelta quindi che, se portata avanti anche da altri appassionati, potrebbe avere una ricaduta significativa.

“La nostra donazione – concludono - è anche un modo per per dire grazie a tutti gli angeli e i guerrieri che operano negli ospedali. Medici, infermieri, operatori sanitari che facendo il loro lavoro salvano vite ogni istante mettendo a rischio la propria”.

E poi le firme che ci fa piacere rendere pubbliche: Gianluca, Matteo, Federico, Lino, Enrico, Marco, Nicola , Maurizio , Paolo , Luca, Bruno, Filippo.