"San Marino Digital Security Forum 2026": Titano laboratorio di innovazione e sicurezza digitale

Il Titano come laboratorio di innovazione e sicurezza digitale per un futuro resiliente. se n'è parlato ieri durante la prima edizione del "San Marino Digital Security Forum 2026", appuntamento dedicato ai temi della cybersecurity, infrastrutture critiche ed intelligenza artificiale. L'evento è stato organizzato dall'associazione Global Crisis Group, nata sul Titano un anno fa.

"L'associazione nasce per trovare non delle soluzioni, ma quantomeno per far capire che ci possono essere delle problematiche che comunque vanno affrontate, vanno affrontate nel modo più serio possibile, in maniera apolitica, apartitica: Global Crisis Group non nasce con nessuna finalità di questo tipo" spiega Lorenzo Grassini, vice pres Global Crisis Group.

Istituzioni, esperti, rappresentanti della società civile per promuovere consapevolezza e soluzioni concrete in vari ambiti strategici per lo sviluppo, senza però dimenticare mai l'inclusione e la ricerca di una via per un uso etico dell'IA.

"Internet non fa differenza tra piccolo o grande, anche un piccolo Stato può essere molto grande con internet, trasformazione digitale e intelligenza artificiale e tuuto questo riguarda e include San Marino, ma soprattutto il futuro di San Marino" continua Ilir Kulla, DG Comitato scientifico Global Crisis Group.

Dai dibattiti emerge forte la necessità di quadri normativi chiari che garantiscano trasparenza, equità, responsabilità e protezione dei dati. "Noi abbiamo fondato L5PA nella Repubblica di San Marino, un laboratorio di algoritmica avanzata ed è proprio questo il tema, impadronirsi della sovranità dei propri algoritmi significa crearli sul proprio territorio, quindi creare la matematica che è a monte di tali algoritmi" conclude Gensèric Cantournet, L5PA .

Nel video le interviste a Lorenzo Grassini, vice presidente Global Crisis Group, Ilir Kulla, DG Comitato scientifico Global Crisis Group, Gensèric Cantournet, L5PA.











